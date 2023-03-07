Анисимова (Махнева) Мавра Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Анисимов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Широкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно