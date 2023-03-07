Анисимова (Махнева) Мавра Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Махнева) Мавра Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Анисимов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Анисимов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Широкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Савватеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Андрей Савватеевич

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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