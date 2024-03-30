Боровиков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Боровиков Дмитрий
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Боровиков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Боровикова Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Боровиков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Боровикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна
Смерть
Неизвестно