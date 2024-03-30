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Боровиков Иван Дмитриевич

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Боровиков Дмитрий

Мать: Боровикова Степанида Степановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Боровикова Александра Павловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Сын: Боровиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Боровикова Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Боровиков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Боровикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Боровикова Александра Павловна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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