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Ситник Михаил Васильевич

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Место рождения

Скобровка, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Скобровка, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Ситник Галина Михайловна

Мать ребёнка: Рак Анна Совостьяновна

Скобровка, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рак Анна Совостьяновна

Смерть
27.10.1944
Magnuszew Mały
771 стрелковый полк 137 стрелковая дивизия
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