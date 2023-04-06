Ситник Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти27.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Ситник Галина Михайловна
Мать ребёнка: Рак Анна Совостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рак Анна Совостьяновна
Смерть
27.10.1944
Magnuszew Mały
771 стрелковый полк 137 стрелковая дивизия