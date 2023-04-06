Шукалина Феодосия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1857
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1858
Дочь: Пелагия Иосифова
Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов
Рождение ребёнка
24.09.1860
Дочь: Ефросиния Иосифова
Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пирожкова - Алексеева Наталия Иосифова
Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов
Смерть
Неизвестно