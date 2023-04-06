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Шукалина Феодосия Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.07.1857

Муж: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1858

Дочь: Пелагия Иосифова

Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1860

Дочь: Ефросиния Иосифова

Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пирожкова - Алексеева Наталия Иосифова

Отец ребёнка: Шукалин Иосиф Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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