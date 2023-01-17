Мальцева Екатерина Логиновна
Место рождения
Дата рождения11.11.1873
Дата смерти19.05.1875
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
11.11.1873
**1873 год** - л.121об. - №56. 11 / 13 ноября родилась **Екатерина** . Родители: проживающий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемница п... Показать все
Смерть
19.05.1875
Девочка умерла 19/21 мая 1875 г. 1 г. от родимца (л.314об).