Ласкина (Горовиц) Любовь Максимовна (Мееровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горовиц Меер (Максим) Львович (Лейбович)
Мать: не указана
Место жительства
Около 1926
Киев, Киевский уезд
Рогнединская улица, д.2, кв.3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ласкин Давид Львович
Смерть
Неизвестно