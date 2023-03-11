Ласкина (Горовиц) Любовь Максимовна (Мееровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкина (Горовиц) Любовь Максимовна (Мееровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горовиц Меер (Максим) Львович (Лейбович)

Мать: не указана

Место жительства
Около 1926
Киев, Киевский уезд
Рогнединская улица, д.2, кв.3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласкин Давид Львович

Смерть
Неизвестно
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