Поветкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1977

Сын: Поветкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Поветкина Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Поветкина Галина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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