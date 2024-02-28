Емельянова (Рязанова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Рязанова) Анна Ивановна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рязанов Иван Иванов

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1877

Муж: Емельянов Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Емельянов Илья Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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