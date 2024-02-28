Емельянова (Рязанова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Рязанов Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1877
Рождение ребёнка
18.07.1882
Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1885
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно