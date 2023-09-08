Мхитарян Ишхан Гургенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мхитарян Ишхан Гургенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1950

Отец: Мхитарян Гурген Амбарцумович

Мать: Мхитарян Амаля Егишевна

Рождение ребёнка
10.01.1975

Дочь: Аванесова Армине Ишхановна

Мать ребёнка: Мхитарян Нануля

Рождение ребёнка
27.07.1977

Дочь: Мхитарян Амаля Ишхановна

Мать ребёнка: Мхитарян Нануля

Рождение ребёнка
19.07.1979

Дочь: Мхитарян Анаид Ишхановна

Мать ребёнка: Мхитарян Нануля

Рождение ребёнка
28.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мхитарян Нануля

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