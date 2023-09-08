Мхитарян Ишхан Гургенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1950
Рождение ребёнка
10.01.1975
Дочь: Аванесова Армине Ишхановна
Мать ребёнка: Мхитарян Нануля
Рождение ребёнка
27.07.1977
Дочь: Мхитарян Амаля Ишхановна
Мать ребёнка: Мхитарян Нануля
Рождение ребёнка
19.07.1979
Дочь: Мхитарян Анаид Ишхановна
Мать ребёнка: Мхитарян Нануля
Рождение ребёнка
28.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мхитарян Нануля