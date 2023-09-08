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Мхитарян Анаид Ишхановна
Мхитарян Анаид Ишхановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1979
Пол
Женский
Отец
Мхитарян Ишхан Гургенович
1950 г.р.
Мать
Мхитарян (Карташян) Нануля (Анжела)
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец:
Мхитарян Ишхан Гургенович
Мать:
Мхитарян Нануля
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