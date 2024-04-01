Бабанова Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанова Варвара Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Бабанов Алексей Прокопьев

Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Евдокия Прокопьева

Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бабанов Андрей Казак Р. Медвежьего Прокопьев

Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабанов Прокопий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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