Бабанова Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Бабанов Алексей Прокопьев
Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Евдокия Прокопьева
Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бабанов Андрей Казак Р. Медвежьего Прокопьев
Отец ребёнка: Бабанов Прокопий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно