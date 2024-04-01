Бабанов Прокопий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Бабанов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Бабанов Алексей Прокопьев
Мать ребёнка: Бабанова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Евдокия Прокопьева
Мать ребёнка: Бабанова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бабанов Андрей Казак Р. Медвежьего Прокопьев
Мать ребёнка: Бабанова Варвара Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабанова Варвара Петрова
Смерть
Неизвестно