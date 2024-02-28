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Пономарёв Андрей Илларионов

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Пономарёв Ларион Ефремович

Мать: Пономарёва Вера Семёновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Пономарёв Ефрем Андреевич

Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пономарёв Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Кира Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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