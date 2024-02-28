Пономарёв Андрей Илларионов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пономарёв Ефрем Андреевич
Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пономарёв Николай Андреевич
Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Пономарёва Кира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Кира Ивановна
Смерть
Неизвестно