Пономарёва Кира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пономарёв Ефрем Андреевич
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Илларионов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пономарёв Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Илларионов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Илларионов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Илларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно