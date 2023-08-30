Устюгов Иван Михайлович
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения22.09.1904
Дата смерти15.08.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904
Отец: Устюгов Михаил Кириллов
Мать: Устюгова Анна Никонова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1904 стр 61
Крещение
26.09.1904
Бракосочетание
20.11.1922
Жена: Мария Семенова
Книга записей браков за 1922 год запись № 154
Рождение ребёнка
17.01.1926
Сын: Устюгов Павел Иванов
Мать ребёнка: Мария Семенова
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1926 стр 100
Смерть
15.08.1943