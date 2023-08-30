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Устюгов Иван Михайлович

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

22.09.1904

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904

Отец: Устюгов Михаил Кириллов

Мать: Устюгова Анна Никонова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1904 стр 61
Крещение
26.09.1904
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.11.1922

Жена: Мария Семенова

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Книга записей браков за 1922 год запись № 154
Рождение ребёнка
17.01.1926

Сын: Устюгов Павел Иванов

Мать ребёнка: Мария Семенова

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1926 стр 100
Смерть
15.08.1943
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