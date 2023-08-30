Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1922
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Книга записей браков за 1922 год запись № 154
Рождение ребёнка
17.01.1926
Сын: Устюгов Павел Иванов
Отец ребёнка: Устюгов Иван Михайлович
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1926 стр 100