Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1922

Муж: Устюгов Иван Михайлович

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Книга записей браков за 1922 год запись № 154
Рождение ребёнка
17.01.1926

Сын: Устюгов Павел Иванов

Отец ребёнка: Устюгов Иван Михайлович

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1926 стр 100
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