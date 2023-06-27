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Колмакова Дарья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1899

Отец: Колмаков Кондрат Андрианович

Мать: Колмакова Пелагея Михеевна