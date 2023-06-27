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Колмакова Дарья Кондратьевна
Колмакова Дарья Кондратьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1899
Пол
Женский
Отец
Колмаков Кондрат Андрианович
Мать
Колмакова Пелагея Михеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1899
Отец:
Колмаков Кондрат Андрианович
Мать:
Колмакова Пелагея Михеевна
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