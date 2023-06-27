Колмакова Пелагея Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Пелагея Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1886

Сын: Колмаков Иоанн Кондратьевич

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
30.05.1889

Сын: Колмаков Федот Кондратьевич

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Колмаков Илья Кондратьевич

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Колмакова Неонила Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
07.05.1895

Дочь: Колмакова Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
03.12.1896

Дочь: Колмакова Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
30.12.1897

Дочь: Колмакова Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
28.03.1899

Дочь: Колмакова Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Рождение ребёнка
16.11.1901

Дочь: Колмакова-Холодова Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Хлебородное
Рождение ребёнка
25.03.1904

Сын: Колмаков Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович

Смерть
Неизвестно