Колмакова Пелагея Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колмаков Иоанн Кондратьевич
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Сын: Колмаков Федот Кондратьевич
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Сын: Колмаков Илья Кондратьевич
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова Неонила Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Дочь: Колмакова-Холодова Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович
Сын: Колмаков Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Колмаков Кондрат Андрианович