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Екатерина Дмитриева

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Место рождения

д.Подасуги Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подасуги Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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