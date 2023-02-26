Екатерина Дмитриева
Место рожденияд.Подасуги Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подасуги Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1902
Муж: Иван мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1903
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно