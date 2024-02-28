Малинкин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Малинкин Иван Романович
Рождение ребёнка
Около 09.07.1932
Сын: Малинкин Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Малинкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 23.03.1938
Сын: Малинкин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 09.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Погиб на войне.