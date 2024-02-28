Малинкин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Малинкин Иван Романович

Мать: Малинкина Мария Семёновна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 09.07.1932

Сын: Малинкин Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Малинкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 23.03.1938

Сын: Малинкин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 09.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малинкина Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинкина Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Погиб на войне.
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