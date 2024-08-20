Стрельцов Семен Никифорович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Стрельцов Никифор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Феодосия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Стрельцова) Мария Семенова
Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Стрельцова) Марфа Семенова
Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия
Смерть
Неизвестно