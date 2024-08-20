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Стрельцов Семен Никифорович

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Стрельцов Никифор Иванович

Мать: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Феодосия

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Стрельцова) Мария Семенова

Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Стрельцова) Марфа Семенова

Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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