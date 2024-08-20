Стрельцова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Стрельцова) Мария Семенова
Отец ребёнка: Стрельцов Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Стрельцова) Марфа Семенова
Отец ребёнка: Стрельцов Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно