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Стрельцова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Стрельцова) Мария Семенова

Отец ребёнка: Стрельцов Семен Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Стрельцова) Марфа Семенова

Отец ребёнка: Стрельцов Семен Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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