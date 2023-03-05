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Екатерина Изотова
Екатерина Изотова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Изот Антипов
1796 г.р.
Мать
Анастасия Фокина
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Изот Антипов
Мать:
Анастасия Фокина
Смерть
Неизвестно
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