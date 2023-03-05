Изот Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Антип
Мать: Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Екатерина Изотова
Мать ребёнка: Анастасия Фокина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Изотов
Мать ребёнка: Анастасия Фокина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Игнатий Изотов
Мать ребёнка: Анастасия Фокина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евгения Изотова
Мать ребёнка: Анастасия Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фокина
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно