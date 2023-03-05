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Изот Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Антип

Мать: Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Екатерина Изотова

Мать ребёнка: Анастасия Фокина

Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Изотов

Мать ребёнка: Анастасия Фокина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Игнатий Изотов

Мать ребёнка: Анастасия Фокина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евгения Изотова

Мать ребёнка: Анастасия Фокина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Фокина

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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