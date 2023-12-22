Бакланова -- Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова -- Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1862

Сын: Бакланов Конон Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Бакланов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Тимофей Кононович

Смерть
Неизвестно
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