Бакланова -- Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1862
Сын: Бакланов Конон Тимофеевич
Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Бакланов Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бакланов Тимофей Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно