Бакланов Тимофей Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакланов Конон
Мать: не указана
1859 в крестных
Рождение ребёнка
03.03.1862
Сын: Бакланов Конон Тимофеевич
Мать ребёнка: Бакланова -- Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Бакланова -- Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно