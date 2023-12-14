Бакланов Тимофей Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланов Тимофей Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакланов Конон

Мать: не указана

1859 в крестных
Рождение ребёнка
03.03.1862

Сын: Бакланов Конон Тимофеевич

Мать ребёнка: Бакланова -- Анастасия Максимовна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Бакланова -- Анастасия Максимовна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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