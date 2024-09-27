Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Соловьева) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Соловьев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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