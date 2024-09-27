Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Соловьева) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно