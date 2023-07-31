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Акилина Дмтриевна
Акилина Дмтриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
10.12.1823
Пол
Женский
Отец
Дмитрий Степанович
1803 г.р.
Мать
Анна Павловна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Дмитрий Степанович
Мать:
Анна Павловна
Смерть
10.12.1823
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