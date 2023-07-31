Акилина Дмтриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Дмтриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

10.12.1823

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дмитрий Степанович

Мать: Анна Павловна

Смерть
10.12.1823
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