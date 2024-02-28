Фекла Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Герасим Макаров

Мать: Анна Иванова

Смерть
После 1856
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