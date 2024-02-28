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Фекла Герасимова
Фекла Герасимова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
После 1856
Пол
Женский
Отец
Герасим Макаров
1819 г.р.
Мать
Анна Иванова
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Герасим Макаров
Мать:
Анна Иванова
Смерть
После 1856
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