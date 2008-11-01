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Деринг Владимир Федорович

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Место рождения

Россия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

01.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Деринг Федор Андреевич

Мать: Деринг Елена Андреевна

Россия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
03.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2008
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