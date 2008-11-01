Деринг Владимир Федорович
Место рожденияРоссия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти01.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Отец: Деринг Федор Андреевич
Мать: Деринг Елена Андреевна
Россия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
03.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2008