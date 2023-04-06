Деринг (Герлах) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1903
Дата смерти14.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1925
Сын: Деринг Владимир Федорович
Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич
Россия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Деринг Александр Федорович
Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1984
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Причина смерти: Хроническая церебровоскулярная недостаточность