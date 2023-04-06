Деринг (Герлах) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деринг (Герлах) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1903

Дата смерти

14.05.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
1927 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1925

Сын: Деринг Владимир Федорович

Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич

Россия, с. Сосновка, Татищевского района Саратовской области
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Деринг Александр Федорович

Отец ребёнка: Деринг Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деринг Федор Андреевич

Смерть
14.05.1984
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Причина смерти: Хроническая церебровоскулярная недостаточность
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