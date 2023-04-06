Орличенко (Куриленко) Фотинья Митрофановна
Место рождения
Дата рождения22.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.1905
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Орличенко Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович
Рождение ребёнка
12.12.1915
Дочь: Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович
Бракосочетание
04.05.1921
Муж: Груда Владислав
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно