Орличенко (Куриленко) Фотинья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Куриленко) Фотинья Митрофановна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

22.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.1905

Муж: Орличенко Афанасий Антонович

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович

Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Орличенко Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович

Рождение ребёнка
12.12.1915

Дочь: Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Орличенко Афанасий Антонович

Бракосочетание
04.05.1921

Муж: Груда Владислав

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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