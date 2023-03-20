Евграфова (Ермакова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кудряшова Анна Пахомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно