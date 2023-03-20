Евграфова (Ермакова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Ермакова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кудряшова Анна Пахомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евграфов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евграфов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Евграфов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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