Бахвалова Градислава Асигкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахвалова Градислава Асигкритовна

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бахвалов Асигкрит

Мать: Бахвалова Евдокия Ивановна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
1891 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Сын: Бахвалов Федор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бахвалова Анна

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождена вне брака.
Рождение ребёнка
30.11.1902 ст.

Сын: Бахвалов Филарет Иванович

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный. Восприемник: деревни Косково крестьянин ИВАН Викторович Зайцев.
Рождение ребёнка
29.05.1905 ст.

Сын: Бахвалов Сивериан

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный.
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.

Сын: Бахвалов Василий

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный.
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Бахвалов Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный.
Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.

Дочь: Бахвалова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Сын: Бахвалов Яков

Отец ребёнка: не указан

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Внебрачный.
Смерть
Неизвестно
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