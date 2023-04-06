Бахвалова Градислава Асигкритовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бахвалов Асигкрит
1891 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бахвалова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождена вне брака.
Рождение ребёнка
30.11.1902 ст.
Сын: Бахвалов Филарет Иванович
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный. Восприемник: деревни Косково крестьянин ИВАН Викторович Зайцев.
Рождение ребёнка
29.05.1905 ст.
Сын: Бахвалов Сивериан
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный.
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.
Сын: Бахвалов Василий
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный.
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.
Сын: Бахвалов Александр Павлович
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный.
Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.
Дочь: Бахвалова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Сын: Бахвалов Яков
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный.
Смерть
Неизвестно