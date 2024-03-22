Бахвалова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти10.01.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бахвалов Иван Асигкритович
Отец ребёнка: Бахвалов Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бахвалова Градислава Асигкритовна
Отец ребёнка: Бахвалов Асигкрит Яковлевич
1891 - имеет фамилию.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1908 ст.
От старости.