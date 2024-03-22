Бахвалова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахвалова Евдокия Ивановна

Бахвалова Евдокия Ивановна

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

10.01.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бахвалов Иван Асигкритович

Отец ребёнка: Бахвалов Асигкрит Яковлевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бахвалова Градислава Асигкритовна

Отец ребёнка: Бахвалов Асигкрит Яковлевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
1891 - имеет фамилию.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахвалов Асигкрит Яковлевич

Смерть
10.01.1908 ст.
Васильевское, Чебсарский район, Северный край
От старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close