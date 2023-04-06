Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Погост, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.07.1902

Дата смерти

05.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1922

Муж: Афонин Степан Арефьевич

Рождение ребёнка
20.06.1923

Сын: Афонин Валентин Степанович

Отец ребёнка: Афонин Степан Арефьевич

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Шлегель Нина Степановна

Отец ребёнка: Афонин Степан Арефьевич

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
05.04.1977
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
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