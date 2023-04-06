Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1902
Дата смерти05.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
20.06.1923
Сын: Афонин Валентин Степанович
Отец ребёнка: Афонин Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Шлегель Нина Степановна
Отец ребёнка: Афонин Степан Арефьевич
Смерть
05.04.1977
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область