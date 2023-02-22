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Афонин Степан Арефьевич

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Место рождения

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

06.06.1902

Дата смерти

06.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1902

Отец: Афонин Арефий Алексеевич

Мать: Афонина Анна Степановна

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1922

Жена: не указана

Бракосочетание
1922

Жена: Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.06.1923

Сын: Афонин Валентин Степанович

Мать ребёнка: Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Шлегель (Афонина) Нина Степановна

Мать ребёнка: Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна

Медвежье, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
06.07.1987

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