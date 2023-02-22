Афонин Степан Арефьевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1902
Дата смерти06.07.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1902
Отец: Афонин Арефий Алексеевич
Мать: Афонина Анна Степановна
Бракосочетание
1922
Жена: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
20.06.1923
Сын: Афонин Валентин Степанович
Мать ребёнка: Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Шлегель (Афонина) Нина Степановна
Мать ребёнка: Афонина (Сенина) Мария Тимофеевна
Смерть
06.07.1987