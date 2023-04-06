Антонъ Калининъ
Место рождения
Дата рождения1720
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семенъ Антоновъ
Мать ребёнка: Домна Леонтьева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Антонова
Мать ребёнка: Домна Леонтьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Григорий Антоновъ
Мать ребёнка: Домна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Леонтьева