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Антонъ Калининъ

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Место рождения

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1720

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Семенъ Антоновъ

Мать ребёнка: Домна Леонтьева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антонова

Мать ребёнка: Домна Леонтьева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Григорий Антоновъ

Мать ребёнка: Домна Леонтьева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Леонтьева

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