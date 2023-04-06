Домна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Леонтьева

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Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Семенъ Антоновъ

Отец ребёнка: Антонъ Калининъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антонъ Калининъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Григорий Антоновъ

Отец ребёнка: Антонъ Калининъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонъ Калининъ

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