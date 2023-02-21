Меркушева Мария Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркушева Мария Георгиева

Меркушева Мария Георгиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Татьяна Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Наталия Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елизавета Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Меркушев Павел Ларионович

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Ларион Сидорович

Смерть
После 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close