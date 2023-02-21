Меркушева Мария Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Татьяна Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Наталия Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елизавета Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Меркушев Павел Ларионович
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912