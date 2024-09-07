Котова Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Павел Елизарович

Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.

Сын: Котов Николай Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Елизарович

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Приход села Медягино Ярославского уезда Сереновской волости
Смерть
Неизвестно

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