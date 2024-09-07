Котова Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Котов Павел Елизарович
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Приход села Медягино Ярославского уезда Сереновской волости
Смерть
Неизвестно