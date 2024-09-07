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Котов Павел Елизарович

Место рождения

Иваньково

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Котов Елизар Иванович

Мать: Котова Феодосья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.

Сын: Котов Николай Павлович

Мать ребёнка: Котова Екатерина Афанасьевна

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Приход села Медягино Ярославского уезда Сереновской волости
Смерть
Неизвестно

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