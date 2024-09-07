Котов Павел Елизарович
Место рожденияИваньково
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Котов Елизар Иванович
Мать: Котова Феодосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.
Мать ребёнка: Котова Екатерина Афанасьевна
Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Приход села Медягино Ярославского уезда Сереновской волости
Смерть
Неизвестно