(von Hoya) Ermengard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(von Hoya) Ermengard

(von Hoya) Ermengard

Место рождения

Nienburg, Germany

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1450

Пол

Женский

Отец

Около 1345 г.р.

Мать

Муж

1395 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Hoya Erich I

Мать: Helena

Nienburg, Germany
Бракосочетание
Около 1428

Муж: Von Tecklenburg Otto VII

Рождение ребёнка
Около 1431

Дочь: Von Oldenburg Adelheid

Отец ребёнка: Von Tecklenburg Otto VII

Tecklenburg, Tecklenburg Deutschland(HRR)
Смерть
1450
Tecklenburg, Holy Roman Empire
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close