(von Hoya) Ermengard
Место рожденияNienburg, Germany
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1450
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Von Hoya Erich I
Мать: Helena
Nienburg, Germany
Бракосочетание
Около 1428
Рождение ребёнка
Около 1431
Дочь: Von Oldenburg Adelheid
Отец ребёнка: Von Tecklenburg Otto VII
Tecklenburg, Tecklenburg Deutschland(HRR)
Смерть
1450
Tecklenburg, Holy Roman Empire