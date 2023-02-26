Чисткова Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чисткова Анастасия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1833

Сын: Чистков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Чистков Алексей Исидоров

д.Дубаши
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Чистков Алексей Исидоров

Рождение ребёнка
16.02.1836

Дочь: Агафия Николаева

Отец ребёнка: не указан

сельцо Добаши
Рождение ребёнка
16.02.1836

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Добаши
Работа или профессия
1836
дворовая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистков Алексей Исидоров

Смерть
Неизвестно
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