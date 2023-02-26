Чисткова Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1833
Отец ребёнка: Чистков Алексей Исидоров
д.Дубаши
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Чистков Алексей Исидоров
Рождение ребёнка
16.02.1836
Дочь: Агафия Николаева
Отец ребёнка: не указан
сельцо Добаши
Рождение ребёнка
16.02.1836
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Добаши
Работа или профессия
1836
дворовая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно