Ковалёва Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Дьяченко Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович
Смерть
Неизвестно