Ковалёва Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Дьяченко Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ковалёв Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ковалёв Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Ковалёв Матвей Максимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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