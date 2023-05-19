Колбунов Михаил Акимов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения07.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.11.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбунова Зоя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно