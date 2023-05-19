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Колбунов Михаил Акимов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

07.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913

Отец: Колбунов (ковбунов) Аким Васильев

Мать: Колбунова Анастасия Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.11.1913
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбунова Зоя

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно