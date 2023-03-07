(Сырцева) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сырцева) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырцев Петр

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай

Смерть
Неизвестно
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