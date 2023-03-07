(Сырцева) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сырцев Петр
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Николай
Смерть
Неизвестно