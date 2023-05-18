(Билас) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1839
Отец: Билас Иван Иванович
Бракосочетание
15.?.1857
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Дуркалец Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Рождение ребёнка
28.01.1870
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
18.12.1876
Сын: Бойко Николай
Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович
Смерть
Неизвестно