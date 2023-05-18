(Билас) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Билас) Анна Ивановна

(Билас) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1839

Отец: Билас Иван Иванович

Мать: Билас Екатерина Ильинична

Бракосочетание
15.?.1857

Муж: Бойко Михаил Теодорович

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Дуркалец Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Рождение ребёнка
28.01.1870

Сын: Бойко Теодор Михайлович

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
18.12.1876

Сын: Бойко Николай

Отец ребёнка: Бойко Михаил Теодорович

Смерть
Неизвестно