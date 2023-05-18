Дуркалец (Бойко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуркалец (Бойко) Мария Михайловна

Дуркалец (Бойко) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Бойко Михаил Теодорович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
11.?.1886

Муж: Дуркалец Фёдор

Великая Сушица, Львівська область
дом 196
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Дуркалец Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Дуркалец Фёдор

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
11.03.1897

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Дуркалец Фёдор

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Смерть
Неизвестно