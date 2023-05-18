Дуркалец (Бойко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Бойко Михаил Теодорович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
11.?.1886
Муж: Дуркалец Фёдор
дом 196
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Дуркалец Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Дуркалец Фёдор
Рождение ребёнка
11.03.1897
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дуркалец Фёдор
дом 153
Смерть
Неизвестно