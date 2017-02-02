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Власова Дарья Павловна

Место рождения

Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2017

Отец: Власов Павел Сергеевич

Мать: Власюк Екатерина Владимировна

Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область