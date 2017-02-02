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Власова Дарья Павловна
Власова Дарья Павловна
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Место рождения
Сертолово
, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения
02.02.2017
Пол
Женский
Отец
Власов Павел Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Власюк Екатерина Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2017
Отец:
Власов Павел Сергеевич
Мать:
Власюк Екатерина Владимировна
Сертолово
, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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